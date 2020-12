Verkehrsverbund will nach Lockdown überfüllte Schulbusse vermeiden

Seit Beginn des harten Lockdowns Mitte November sind Schulen und somit auch Schulbusse großteils leer. Zu Beginn des Schuljahres, als auch Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) auf einen normalen Schulbetrieb hoffte, war das anders. Schüler, Eltern und Direktoren berichteten über heillos überfüllte Schulbusse, die Abstandhalten und andere Corona-Schutzmaßnahmen unmöglich machten – die OÖN berichteten. Das Land Oberösterreich reagierte und sagte für dieses Schuljahr 800.000 Euro für nötige Verstärkerfahrten zu.

Ein zweiter Schritt in diese Richtung erfolgt am 13. Dezember. An diesem Tag stellen die Eisenbahnen europaweit ihre Fahrpläne um, und auch der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) adaptiert die Fahrpläne des Regionalbusverkehrs. Der Fahrplanwechsel soll vor allem Verbesserungen für Schüler bringen. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP) bezeichnete sie bei der Präsentation der Neuerungen am Dienstag neben den Pendlern als wichtigste Nutzergruppe.

Konkret kommt etwa eine direkte Verbindung Oberneukirchen – Helfenberg – Rohrbach-Berg. Im Salzkammergut profitieren Schüler von einer verbesserten Erreichbarkeit von Gosau durch zusätzliche Morgenverbindungen aus dem Trauntal. Und im Bezirk Grieskirchen sollen neue Direktverbindungen zwischen Neukirchen am Walde bzw. Natternbach und dem Gymnasium Dachsberg morgens übervolle Schulbusse verhindern.

Insgesamt setzt der OÖVV mit dem Fahrplanwechsel 54 neue Regionalbusse mit kostenlosem WLAN ein und erweitert das Angebot um mehr als 500.000 Fahrplankilometer jährlich.

