Verkehrsverbund stärkt Hauptrouten

Wenn der oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) am Sonntag, 15. Dezember, seinen Fahrplan umstellt, sollen davon vor allem Pendler und Schüler profitieren. Im gesamten Bundesland werden die Hauptverkehrsrouten gestärkt, die Angebote in den schwach besiedelten Gebieten werden überwiegend aufrechterhalten. "Mit Veränderung wollen wir immer etwas Positives schaffen. Wenn einzelne Haltestellen nicht mehr bedient werden, dann nur, weil die Auslastung dort zu gering ist", sagte Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP).

Ticketpreise werden angehoben

Eine Neuerung werden mit dem 15. Dezember nicht nur die drei Verkehrskonzepte für Linz-Südwest, Steyr/Ennstal und das Obere Mühlviertel sein, sondern auch viele Busse: Kostenloses Internet und bargeldlose Bezahlung sollen die moderne Busflotte noch attraktiver für den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr machen.

Eine Änderung wird es auch bei den Ticketpreisen geben: Im Regionalverkehr erhöht der OÖVV die Fahrkartenpreise um durchschnittlich 4,15 Prozent. In der Kernzone Linz werden die Karten um bis zu 30 Cent teurer, in Steyr und Wels sind es bis zu 10 Cent.

Eine neue, einheitliche Regelung gibt es für Familien: Beim Kauf einer Einzelfahrt oder einer Tageskarte zum Vollpreis (Regional- oder Kernzonenverkehr), dürfen ein zweiter Elternteil und alle Kinder unter 15 Jahren kostenlos mitgenommen werden.

Die umfangreichsten Erweiterungen bei den drei neuen Verkehrskonzepten im Überblick:

Verkehrskonzept Linz-Südwest: 32 neue Busse, Erweiterung des Verkehrsangebots um rund neun Prozent: Eine neue Anbindung wird es von Traun und Ansfelden an den Bahnhof Ebelsberg geben. Nun sind auch Umsteigemöglichkeiten zu den Zügen nach Linz und St. Valentin möglich. Die Linie 616 wird über Pucking und Weißkirchen an der Traun bis nach Marchtrenk erweitert.

Verkehrskonzept Steyr/Ennstal: Acht neue Busse, Erweiterung des Verkehrsangebots um rund vier Prozent: Für Pendler, die in den größten Unternehmen Steyrs arbeiten, wird das Angebot erweitert und optimiert. Zwischen Steyr und Großraming wird es über Maria Neustift neue Verbindungen am Nachmittag geben.

Verkehrskonzept Oberes Mühlviertel/Hansbergland 17 neue Busse, Erweiterung des Verkehrsangebots um 20 Prozent: Auf der Hauptstrecke Linz–Gramastetten–St. Peter am Wimberg werden die Takte verdichtet und zusätzliche Fahrten am Abend und am Wochenende angeboten.

Alle Infos zum Fahrplan: ooevv.at

