Verkehrsunfall in Windischgarsten nach Verfolgungsjagd mit Polizei

Am gestrigen Montag wurden die Feuerwehren Windischgarsten und Spital am Pyhrn zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmter Person alarmiert. Auf der Gleinkerseestraße in Richtung Seebach ist ein Pkw mit zwei Insassen aus einer Rechtskurve in den Straßengraben geschleudert worden, das Fahrzeug überschlug sich und blieb in einem kleinen Wassergraben auf dem Dach liegen.

Ersten Informationen zufolge soll das Fahrzeug vor der Polizei geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen seitens der Polizei laufen derzeit. Die beiden Personen konnten sich mithilfe von Ersthelfern selbst aus dem Fahrzeug befreien. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine der Personen von der Polizei festgenommen. Der andere Insasse war zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr am Unfallort.

