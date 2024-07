Verkehrsunfall in Lohnsburg forderte 2 Todesopfer

Zwei Todesopfer gibt es nach einer Kreuzungs-Kollision am Freitagnachmittag im Gemeindegebiet von Lohnsburg (Bezirk Ried im Innkreis) zu beklagen: Eine 79-Jährige starb noch an der Unfallstelle, eine 82-Jährige wenig später im Spital. Die beiden betagten Frauen aus dem Bezirk Ried im Innkreis waren gemeinsam in einem Auto auf einem Güterweg unterwegs, als es gegen 12:35 Uhr an einer Kreuzung mit der L508 zu dem Unglück kam.

Die 82-Jährige am Steuer des Wagens war nach links auf die Landesstraße eingebogen und dürfte dabei das herannahende Auto einer 64-Jährigen aus dem Bezirk Ried übersehen haben, es kam zum Zusammenstoß. Die 64-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in das Krankenhaus Ried gebracht werden musste.

Die Unfallstelle auf Höhe der Ortschaft Kemating. Bild: FF Lohnsburg

Frauen in Wrack eingeklemmt

Der Aufprall war so heftig, dass die beiden älteren Damen in dem schwer beschädigten Fahrzeug eingeklemmt wurden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohnsburg rückten zur Personenrettung aus und holten die Frauen per "Crashbergung" aus dem Wrack.

Rettungskräfte versuchten noch, die 79-Jährige vor Ort zu reanimieren. Die Frau erlag aber noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Abend mit. Im Klinikum Wels, wohin die 82-Jährige per Notarzthubschrauber "Europa 3" gebracht worden war, kämpften die Ärzte vergeblich um das Leben des Unfallopfers. Die Pensionistin starb in den Nachmittagsstunden im Spital.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Kemating

