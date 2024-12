Verkehrsunfall in Fraham forderte 2 Verletzte: Ursache unklar

Am gestrigen Dienstagabend gegen 19:45 Uhr ereignete sich in Fraham auf der B148 ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Autofahrern. Eine 54-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Die Feuerwehren von Münsteuer, die Reichersberg und Ort im Innkreis waren mit insgesamt 45 Personen zur Befreiung der eingeklemmten Person und zur Einrichtung einer Umleitung im Einsatz.

Zum Unfallhergang gibt es derzeit keine Erkenntnisse, da sich der andere Autofahrer, ein 35-Jähriger aus Ried im Innkreis, nach dem Unfall an nichts erinnern konnte. Die eingeklemmte 54-Jährige konnte vor Ort aufgrund der Verletzungen ebenfalls nicht befragt werden. Sie wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht. Der 35-Jährige wurde mit Verletzungen in das Klinikum Passau gebracht.

Aufgrund der unklaren Situation vor Ort und da bei beiden Unfallbeteiligten kein Alkotest durchgeführt werden konnte, wurde eine Sicherstellung des zur medizinischen Auswertung abgenommenen Blutes angeordnet. Im Bereich der Unfallstelle wurde zudem eine Totalsperre der B148 für rund zwei Stunden eingerichtet.

