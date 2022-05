Verkehrsunfall forderte ein Todesopfer

Für einen 56-Jährigen kam am Dienstagvormittag im Gemeindegebiet von Tollet jede Hilfe zu spät: Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war gegen neun Uhr auf der Michaelnbach-Stauff-Landesstraße in Richtung Grieskirchen unterwegs, als er kurz vor der Ortseinfahrt nach Tollet aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass der 56-Jährige in seinem völlig demolierten Auto eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehren Oberwödling und Unterstetten rückten an und schnitten den Schwerverletzten aus dem Wrack. Der Notarzt versuchte noch, den Mann zu reanimieren – vergeblich. Seinen Verletzungen waren so gravierend, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, teilte die Polizei am Nachmittag in einer Aussendung mit.

Die Helfer der Feuerwehr führten die Aufräumarbeiten durch. Die L525 war im Bereich der Unfallstelle für einige Zeit gesperrt, eine örtlich Umleitung wurde eingerichtet.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf der L525 im Gemeindegebiet von Tollet