Verkehrsunfall auf B 129 mit Fahrerflucht geklärt

PEUERBACH. Die Ursache des Verkehrsunfalls, bei dem am Samstag auf der Eferdinger Straße (B 129) zwei Frauen schwer verletzt wurden, konnte am Sonntag vollständig aufgeklärt werden.

Der Unfall auf der B 129 ist geklärt. Bild: FOTOKERSCHI.AT / BAYER (FOTOKERSCHI.AT / BAYER)

Nach dem Frontalzusammenstoß zweier Pkw bat die Polizei um Hinweise, um den Lenker eines dunklen Audi A4 zu ermitteln, der Fahrerflucht begangen haben soll. Wir haben berichtet.

Nun konnte als dritte beteiligte Fahrzeuglenkerin eine 51-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen ausgeforscht werden.

Die Frau fuhr auf der B 129 in Richtung St. Willlibald, wobei es nach einer Fahrbahnkuppe mit dem entgegenkommenden Pkw einer 38-Jährigen zu einer Berührung der linken Außenspiegel kam. Diese prallte danach frontal gegen den nächsten Pkw.

Die 51-Jährige hielt nach der Berührung an und wartete kurz. Sie gab allerdings an, dass die 38-Jährige mit unverminderter Geschwindigkeit über die Fahrbahnkuppe weitergefahren und aus ihrem Rückspiegelsichtfeld verschwunden sei.

Falscher Eindruck beim Unfallort

Die 51-Jährige fuhr schließlich weiter, ehe sie sich doch entschied, nochmals zur Kollisionsstelle zurückzufahren. Da ihr aber der Pkw nicht entgegengekommen ist, wendete sie erneut und fuhr bis nach Sigharting. Dort rief sie um 14:15 Uhr die Polizei und teilte mit, dass sie eine Spiegelkollision mit einem Pkw hatte, der weitergefahren sei. Bei der Anzeigeerstattung dürfte irrtümlich der Eindruck entstanden sein, dass die Kollision im Bereich Sigharting stattgefunden habe.

Die von der 51-Jährigen gemachten Angaben decken sich mit den bisherigen Unfallerhebungen.

