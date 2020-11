Verkehrsunfälle forderten zwei Schwerverletzte

Ein Sechsjähriger ist Samstagnachmittag im Bezirk Freistadt bei einem Unfallauf der Mühlviertler Schnellstraße (S10) schwer verletzt worden. Seine Mutter, die das Fahrzeug lenkte, war laut eigenen Angaben kurz eingenickt. In Neukirchen an der Vöckla geriet ein 23-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und krachte in ein Wohnhaus.

Die 24-Jährige aus dem Bezirk Freistadt war mit ihrem Sohn Samstagnachmittag auf der S10 in Fahrtrichtung Freistadt unterwegs, als das Unglück geschah. Im Tunnel Götschka nickte die Mühlviertlerin, wie sie gegenüber der Polizei angab, kurz ein. Ihr Fahrzeug kam daraufhin rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Tunnelnische. Der Sechsjährige, der auf dem Beifahrersitz saß, wurde bei dem Unfall im Wagen eingeklemmt und musste von Einsatzkräften mit Bergescheren befreit werden. Vier Feuerwehren – Kefermarkt, Neumarkt im Mühlkreis, Unterweitersdorf und Wartberg ob der Aist – waren mehr als zwei Stunden lang am Unfallort im Einsatz.

S10 eineinhalb Stunden gesperrt

Der Bub wurde nach der Erstversorgung durch ein Notarztteam schwer verletzt ins Kepler-Klinikum nach Linz gebracht. Die Mutter überstand den Unfall leicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Der Tunnel war rund eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde zwischen Unterweitersdorf und Kefermarkt über Landesstraßen umgeleitet.

23-Jähriger fuhr in Wohnhaus

Im Gemeindegebiet von Neukirchen an der Vöckla geriet ein 23-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Vöcklabruck in der Nacht auf Sonntag von der Fahrbahn ab und fuhr 120 Meter geradeaus über eine Wiese frontal auf ein Wohnhaus zu.

23-Jähriger krachte in Haus. Bild: Scharinger

Der Pkw prallte gegen die Außenwand des Hauses und durchstieß diese im Bereich des Wohnzimmerfensters im Erdgeschoß. Zwei Hausbewohner befreiten den eingeklemmten 23-Jährigen aus dem völlig zertrümmerten Auto und leisteten Erste Hilfe. Der Vöcklabrucker wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Die Bewohner erlitten einen schweren Schock.

Video: Mit Auto im Wohnzimmer gelandet

