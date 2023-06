Verkehrsstreit eskalierte: 32-Jähriger prügelte auf Frau ein

Ein ungarisches Ehepaar war am Mittwoch gegen 18:15 Uhr mit einem Klein-LKW von Deutschland kommend auf der B-148 in Richtung Autobahnauffahrt Ort/Innkreis unterwegs. Etwa 15 Motorradfahrer und drei Begleitfahrzeuge wollten ebenfalls in die B-148 Richtung Autobahn einbiegen. Fünf Motorräder konnten vor dem Klein-LKW einbiegen, danach bog der ungarische Lenker ab. Die restlichen Motorradfahrer mussten dadurch kurz warten.

Danach überholten die Motorradfahrer den Klein-LKW und bremsten das Fahrzeug immer wieder aus. Bei der Auffahrt Ort/Innkreis angekommen, warteten die Motorradfahrer und die Begleitfahrzeuge auf den Klein-LKW. Das ungarische Ehepaar hielt das Fahrzeug an und die Situation eskalierte. Während des Streits soll die 34-jährige Ehefrau von einem 32-jährigen türkischen Staatsbürger, der in Deutschland wohnhaft ist, mit Faustschlägen ins Gesicht geschlagen und verletzt worden sein. Sie wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht und dort ambulant behandelt. Der 32-Jährige war mit einem der Begleitfahrzeuge unterwegs.

In Amstetten von der Polizei gestoppt

Die Motorradfahrer und deren Begleitfahrzeuge setzten ihre Fahrt auf der Autobahn A8 in Richtung Sattledt fort. Eine Fahndung wurde umgehend eingeleitet und der Beschuldigte konnte bei der Autobahnabfahrt Amstetten-Ost angehalten werden. Danach wurde das Fahrzeug zur Autobahnpolizei Ried/Innkreis eskortiert und der Sachverhalt aufgenommen. Der Beschuldigte verweigerte bei der niederschriftlichen Vernehmung seine Aussage. Er wurde nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen und ins PAZ Linz verbracht. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

