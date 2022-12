Verkehrsstrafen-Register lässt weiter auf sich warten

Bund, Länder, Gemeinden und Asfinag dürfen im föderalen Österreich Verkehrsstrafen verhängen. Je nach Bundesland sind bei demselben Verkehrsdelikt unterschiedliche Geldstrafen zu bezahlen.

Wie der Rechnungshof (RH) im Jahr 2019 erhoben hat, kostete eine Organstrafe wegen "vorschriftswidrigem Vorbeifahren an einem Kindertransport" etwa in Niederösterreich 50 Euro, in Oberösterreich mit 20 Euro weniger als die Hälfte. "Vorschriftswidriges Hintereinanderfahren" kostete in Niederösterreich 360 Euro, der Bundes-Tatbestandskatalog sah dafür 100 Euro vor.

Nun haben die RH-Prüfer ein zweites Mal das österreichische Verkehrsstrafensystem unter die Lupe genommen und wieder Kritik geübt. Demnach fehlen weiterhin die Verordnungen für einheitliche Strafgeldbeträge, wenn es um Strafverfügungen, Anonymverfügungen und Organstrafverfügungen geht. Auch die Vereinheitlichung der Straftoleranzen wurde nicht erreicht.

Immerhin, so die RH-Prüfer, gebe es aber Fortschritte: So wurde eine gesetzliche Grundlage zur Vereinheitlichung der Strafhöhen bei abgekürzten Verfahren geschaffen. Die darauf aufbauenden Verordnungen des Verkehrsministeriums sind aber noch ausständig.

Mit den Verordnungen zu den Anonymverfügungen würde zugleich österreichweit endlich einheitlich festgelegt werden, welche Delikte anonymverfügungsfähig sind und welche nicht. Laut dem RH hat das Verkehrsministerium zwar bereits vier Verordnungsentwürfe ausgearbeitet. Sie sollen aber erst "im Laufe des nächsten Halbjahres" in Begutachtung gehen, hieß es dazu im Ministerium.

Kein Verkehrsstrafen-Register

Die RH-Prüfer kritisieren, wie schon im Erstbericht im Jahr 2019, dass es kein bundesweit abrufbares Verwaltungsstrafen-Register gibt. Daher ist es den Behörden kaum möglich, noch offene Geldforderungen oder Freiheitsstrafen außerhalb der eigenen Bezirksgrenzen zu erkennen. Wiederholungstäter zu identifizieren, um dies beim Strafausmaß entsprechend zu berücksichtigen, ist daher nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich.

Für die Einführung eines bundesweiten Verwaltungsstrafregisters wäre der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts zuständig.

