Verkehrskontrolle führte zur Hausdurchsuchung

Als die Passauer Grenzpolizei am Freitag in der Früh einen Pkw mit deutscher Zulassung kontrollierte, kam der 26-jährige Lenker den Polizisten verdächtig vor. Sie vermuteten Drogenkonsum, was sich daraufhin bei genauerer Kontrolle sowie einem Drogentest bestätigte. Beim gleichaltrigen Beifahrer fanden die Beamten Rauschgiftutensilien sowie eine geringe Menge Marihuana.

Daraufhin untersuchten die Polizisten das Auto genauer und fanden im Kofferraum des Autos in einem Korb eine größere Menge Haschischkekse, eine kleine Menge Kokain und „Marihuana im mittleren zweistelligen Grammbereich“, wie die Polizei mitteilte. Die vier Männer bestritten aber, dass ihnen das Rauschgift im Korb gehöre. Daraufhin ordnete das Gericht eine Wohnungsdurchsuchung bei jedem der vier Fahrzeuginsassen an – und die Polizei wurde erneut fündig.

In der Wohnung eines 36-jährigen Mitfahrers wurde eine Marihuana-Aufzuchtanlage mit rund 100 Pflanzen, eine Schreckschusswaffe und einige tausend Euro Bargeld gefunden. Bei zwei weiteren Mitfahrern wurden einige Cannabispflanzen, beim vierten Mann eine geringe Menge Marihuana gefunden.

Drei Männer wurden nach der Wohnungsdurchsuchung von der Polizei entlassen, der Besitzer der Marihuana-Aufzuchtanlage wird dem Haftrichter vorgeführt.



