Verkehrskontrolle führte zu Drogendealern

Zuerst entdeckten die Polizisten Cannabis im Fahrzeug eines 22-Jährigen. Als sie das Smartphone des jungen Lenkers durchschauten, fanden sie noch mehr. Und am Ende stießen die Ermittler auf drei junge Dealer aus Oberösterreich, die zwischen Juli 2019 und April 2020 etwa zwei Kilogramm Cannabis unter die Leute brachten.

Aber alles von Beginn an: Nachdem die Handy-Daten des 22-Jährigen darauf hindeuteten, dass der junge Mann kürzlich Cannabis von einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf bekommen hatte, trafen sie die Jugendliche mit etwa 200 Gramm Cannabis an. Sie gab an, das "Gras" zuvor bei einem Dealer in Leonding gekauft zu haben.

Bei weiteren Ermittlungen konnten zwei Komplizen der Dealerin, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf und ein 25-jähriger Welser, ausgeforscht werden. Gemeinsam sollen die drei etwa zwei Kilogramm Cannabis an 35 bis 40 Abnehmer "verteilt" haben.

Das Trio hatte die Drogen von Großdealern gekauft, die bislang nicht bekannt sind, teilte die Polizei am Montagabend mit.

