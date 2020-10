Verkehrschaos nach "Betonregen" auf Straße in Oberösterreich

Ausgelöst wurde es am Mittwochnachmittag durch den von einem 58-jährigen Kraftfahrer aus dem selben Bezirk gelenkten Mischbeton-Lkw, der aus ungeklärter Ursache seine Ladung verloren hatte.

Der Chauffeur bemerkte erst nach einer Fahrt von 2,5 Kilometern durch die Hinweise anderer Verkehrsteilnehmer, dass Fertigbeton durch die Rutsche am Heck seines Lkw ausfloss. Hinter ihm gerieten mehrere Dutzend Pkw - die Polizei schätzt 25 bis 30 - in den Betonregen. Glasbrüche, Lackabsplitterungen und auch nur einfache Verschmutzungen an den Autos waren die Folge. Die Straßenmeisterei Steyr stellte Geschwindigkeitsbeschränkungen und Gefahrentafeln auf. Die firmeneigene Kehrmaschine der Verursacherfirma übernahm die Straßenreinigung. Die Bundesstraße war währenddessen nur erschwert passierbar.

