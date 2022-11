Verkehrschaos: Klimaaktivisten blockieren Linzer Autobahnabfahrt

Sie haben es wieder getan: Nachdem sich die 15 Klimaaktivisten der "Letzten Generation" vergangene Woche in der Hauptstraße zu einer Protestaktion versammelt haben und damit ein Verkehrschaos auslösten, kam es auch am heutigen Montag zu einer Klebeaktion. Eine Schülerin hat sich gegen 8 Uhr bei der Abfahrt Hafenstraße der A7 (Mühlkreis-Autobahn) festgeklebt. Ein Video dieser Aktion wurde eiligst auf Twitter gepostet. Laut Landespolizeidirektion OÖ handle es sich insgesamt um drei Personen, die sich festgeklebt hätten.

"Es macht mich traurig, dass Menschen so aggressiv sind. In ein paar Jahrzehnten werden wir an Hunger, Krieg und Not leiden, hier in Österreich", sagt die Aktivisten. Treffender Nachsatz einer verärgerten Pendlerin: "Is des jz eicha Ernst?"

Von Polizisten entfernt

Gegen 8.15 Uhr trafen Polizisten bei der Abfahrt ein. Das richtige Lösemittel für den Kleber, mit dem die Aktivisten sich festgeklebt hatten, hatten sie bereits dabei. Sie lösten die beiden Aktivisten, die sich festgeklebt hatten, von der Fahrbahn und trugen sie auf den Gehsteig.

Nach der Identitätsfeststellung wurden die drei anwesenden Aktivisten von der Abfahrt weggewiesen, sie werden angezeigt. Der Einsatz war um ca. 8.30 Uhr beendet.

Auch in Graz und in Innsbruck kam es am Montag zu ähnlichen Klebeaktionen.

