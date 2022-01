Verkehrsbilanz 2021: 91 Menschen starben auf Oberösterreichs Straßen

Es sind traurige Zahlen für das Bundesland Oberösterreich, die der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Wochenende veröffentlichte. 2021 sind auf Oberösterreichs Straßen 91 Menschen ums Leben gekommen. 2020 waren es 67. In keinem anderen Bundesland ist diese Zahl so stark gestiegen wie in Oberösterreich. Österreichweit kamen im vergangenen Jahr 359 Menschen auf der Straße ums Leben, das sind um 15 Todesopfer weniger als 2020 und ist die bisher zweitniedrigste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1950.

Für die Verkehrssicherheit in Oberösterreich sei das Jahr 2021 aber ein "sehr trauriges" gewesen, sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Der Verkehrsclub fordert für mehr Sicherheit auf den Straßen Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen und verweist dabei auf andere EU-Mitgliedsländer. In 22 der 27 EU-Staaten gebe es ein Tempolimit von 90, 80 oder 70 km/h.

Zudem sei ein verbessertes Angebot von Bus- und Bahnverbindungen notwendig. "Das tödliche Unfallrisiko war in den vergangenen drei Jahren mit dem Pkw 15 Mal so hoch wie mit dem Bus und 78 Mal höher als mit der Bahn, so eine VCÖ-Analyse. "Gerade am Wochenende könnten mit Anrufsammeltaxis und Discobussen viele schwere Unfälle von jungen Personen vermieden werden", so der VCÖ.

Viele Radfahrunfälle

Gestiegen ist die Zahl der tödlichen Unfälle mit einem Fahrrad oder E-Bike. Jeder dritte tödliche Radfahrunfall in Österreich habe sich laut VCÖ in Oberösterreich ereignet. "Die Zahl der Radfahrer ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen, der Ausbau der oft mangelhaften Radinfrastruktur geht aber nur langsam voran. Es braucht in den Regionen, Städten und Gemeinden rasch eine zeitgemäße Infrastruktur für den Radverkehr", sagt Gratzer.