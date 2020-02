Verkehr in Linz: "Straßen sind an Belastungsgrenze"

Am Dienstag gegen 9.30 Uhr schlugen die Geisterfahrer-Sensoren der Asfinag Alarm, die Autobahn zwischen dem Knoten Linz und der Voestbrücke wurde automatisch in beide Richtungen gesperrt.

Die Sperre dauerte knapp 15 Minuten. Ein Stau, der den ohnehin schon zäh verlaufenden Frühverkehr vollends zum Erliegen brachte, war die Folge. Der unbekannte Fahrer konnte bisher aber nicht ausgeforscht werden können.

Vorfälle wie dieser zeigen, wie sehr das Straßennetz in Linz an seiner Belastungsgrenze angelangt ist. Ein einzelner Unfall kann den Autoverkehr in weiten Teilen der Landeshauptstadt lahmlegen. Das weiß auch Bürgermeister Klaus Luger (SP): "Schon eine kleine Störung kann gewaltige Auswirkungen haben."

Video: Staustadt Linz?!

Aufholbedarf im Linzer Osten

Ein Ausweg aus der Linzer Stau-Misere könne nur im massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs liegen, sagt der Stadtchef. Vor allem der Osten der Stadt habe hier Aufholbedarf: "Östlich der Gruberstraße wohnen inzwischen mehr als 30.000 Menschen, die schlecht an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden sind."

Neue Buslinien sollen hier eine Entlastung bringen. Die Linie 13 wird zwischen Mühlkreisbahnhof und Pichlingersee verkehren. Die Linie 14 ist als Schnellbus zwischen Hafen und Bahnhof Ebelsberg geplant. Neben den beiden Buslinien ist auch die Errichtung einer O-Bus-Strecke geplant. Sie soll als schnelle Verbindung zwischen Urfahr und dem geplanten Nahverkehrsknoten im Franckviertel dienen. Bevor diese neuen Buslinien in Betrieb gehen können, werden aber noch mindestens drei Jahre vergehen.

Hoffnungen setzt Luger auch auf den Ausbau des S-Bahn-Netzes. Zu den bestehenden fünf Linien sollen (wie berichtet) zwei weitere hinzukommen. Die S6 soll auf der Strecke der Mühlkreisbahn verkehren, die S7 soll als Stadtbahn nach Gallneukirchen/Pregarten fahren. Zentrum des S-Bahn-Netzes wird der Hauptbahnhof. Noch sind die beiden neuen S-Bahn-Linien aber Zukunftsmusik. Über deren Finanzierung wird derzeit mit dem Bund verhandelt.

Verbesserungen soll es auch für die Radfahrer in Linz geben. Ihre Zahl ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. 2015 wurden auf der Nibelungenbrücke pro Jahr 530.000 Radfahrer gezählt, im Vorjahr waren es 750.000. Nicht nur bei Schönwetter setzen sich die Linzer aufs Fahrrad – immerhin 25.000 Radfahrer wurden im kalten Jänner 2019 auf der Brücke gezählt.

Neue Radwege nach Puchenau, in der Gaumbergstraße, in der Ramsauerstraße und in der Wiener Straße sollen die Linzer künftig zu noch begeisterteren Radfahrern machen, hofft die Stadtverwaltung. (hip)

Video: OÖN-Redakteur Philipp Hirsch spricht im OÖNTV-Talk über die Verkehrsproblematik

Brücken in Linz

Hoffnung für die staugeplagten Pendler gibt es auch bei den Donaubrücken. Im Juni werden die beiden Bypässe der Voestbrücke eröffnet. Im kommenden Jahr soll die neue Donaubrücke, die statt der abgerissenen Eisenbahnbrücke errichtet wird, für den Verkehr freigegeben werden. 2023 wird die Westringbrücke für den Verkehr freigegeben.

