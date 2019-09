Verjüngungskur bei den Jungbauern

Der Winzer Leonhard Gmeiner aus Perg sprang vor drei Jahren, wegen eines Konflikts der Jungbauernführung mit Bauernbund-Landesobmann und Agrarlandesrat Max Hiegelsberger, kurzfristig als Landesobmann ein. Er brachte wieder Ruhe in die Nachwuchsorganisation des VP-Bauernbundes. Da er demnächst 39 Jahre alt wird, legte er das Amt nun in jüngere Hände.

Beim Landestag, der in seinem Winzerhof stattfand, wurde wieder ein Landwirt aus dem Bezirk Perg zum Landesobmann gewählt: der erst 24-jährige Christian Lang aus Baumgartenberg. Neuer Stellvertreter wurde der Nationalratsabgeordnete Klaus Lindinger aus Wels-Land; Michael Treiblmeier aus Kirchdorf am Inn wurde als Stellvertreter bestätigt (er ist auch Vizeobmann in der Bundesorganisation).

Lang maturierte 2014 an der land- und forstwirtschaftlichen Bundesanstalt St. Florian und übernahm nach dem Präsenzdienst den Betrieb seiner Großeltern in Baumgartenberg. Er hält dort Legehennen, betreibt Ackerbau und eine Direktvermarktung. Damit ist sein Hof sehr vielseitig aufgestellt.

So hält es der neue Landesobmann auch in seiner Freizeit. Er ist politisch nicht nur bei den VP-Jungbauern aktiv, unter anderem im Bundesvorstand, sondern auch als Gemeinderat. Er engagiert sich bei der örtlichen Feuerwehr und ist begeisterter Jäger.

Große Chancen für Bauern

Eine effiziente Öffentlichkeitsarbeit, die die Bevölkerung über die bäuerliche Realität informiert, sieht Lang als sein wichtigstes Ziel. Derzeit sei der Wissensstand in der Bevölkerung stark von falschen Bildern geprägt. „Häufig gerät der Landwirt fälschlicherweise in Kritik und wird ungerechtfertigt zum Sündenbock“, sagt der Obmann.

Da die Zahl der Landwirte ständig sinke, müsse sich der Berufsstand stärker vernetzen. Die Jungbauernschaft müsse ihre Stimme in Zukunftsfragen erheben. Lang ist optimistisch: Die Landwirtschaft in Oberösterreich eröffne viele neue Chancen.

Artikel von Josef Lehner Redakteur Wirtschaft j.lehner@nachrichten.at