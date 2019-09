Verirrte Wanderin unverletzt ins Tal gebracht

Ein gutes Ende nahm die Suche nach einer Vermissten am Wochenende. Die junge Frau aus dem Bezirk Amstetten wanderte von Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) zum Gipfel des Schobersteins. Auf dem Rückweg ins Tal verirrte sich die 23-Jährige jedoch und traute sich in dem Gelände nicht mehr weiter. Deshalb rief sie ihre Mutter mit dem Handy an, die daraufhin die Bergrettung alarmierte.

Den freiwilligen Helfern gelang es nach mehreren Versuchen, die Koordinaten der Vermissten zu lokalisieren. Eine Suchmannschaft stieg zu der Wanderin auf, die durch ihre Rufe letztlich annähernd unverletzt gefunden wurde. Die Bergretter begleiteten die 23-Jährige sicher ins Tal.