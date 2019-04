Verheerende Zustände in Schweinestall

GMUNDEN. Nach einer anonymen Anzeige stellte ein Amtstierarzt laut Polizei verheerende Zustände im Schweinestall einer Landwirtschaft im Bezirk Gmunden fest.

Der Stall dürfte schon lange nicht mehr ausgemistet worden sein, denn die 63 noch lebenden Schweine seien bis zu den Bäuchen in ihren eigenen Exkrementen gestanden. Fünf Tiere waren schon gestorben, ihre Kadaver seien bereits teilweise verwest gewesen, hieß es. Offensichtlich ernährten sich die noch lebenden Schweine von den bereits toten Tieren.

Der Landwirt (52) gab an, er sei schon ein Jahr lang nicht mehr in dem Stall gewesen. Die Bäuerin behauptete, sie habe die Schweine noch am Vormittag gefüttert. Ihr sei „alles über den Kopf gewachsen“, gab sie an. Die lebenden Tiere wurden notgeschlachtet. Im Stall befanden sich auch die Knochen von 31 weiteren Tieren. Die Landwirte wurden angezeigt.

