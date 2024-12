Vergleich gescheitert: "Orgasmuspäpstin" pocht auf Prozess

Monika Ring gab an einer Mühlviertler Volksschule Sport- und Förderunterricht, bis sie fristlos entlassen wurde. Dagegen geht sie mit einer gerichtlichen Klage vor.

Sie hatte an einer Volksschule im Mühlviertel 15 Stunden pro Woche Sport- und Förderunterricht gegeben. Nebenberuflich war und ist Monika Ring (47) als Lebensberaterin in Sexualfragen tätig und tritt in Social-Media-Kanälen weiterhin als „Orgasmuspäpstin“ auf.