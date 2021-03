Fortgesetzt und am Ende erneut vertagt hat das Landesgericht Wels gestern den Prozess gegen jenen Bürgermeister und VP-Landtagsabgeordneten, der laut Anklage eine ehemalige Bedienstete in den Jahren 2015 und 2016 drei Mal vergewaltigt haben soll. Auch werden dem Politiker sexuelle Belästigung und Verleumdung vorgeworfen. Der Beschuldigte bestreitet dies vehement und bekennt sich nicht schuldig. Am Abend erklärte er dann, sein Mandat als Landtagsabgeordneter vorzeitig zurückzulegen. Er müsse