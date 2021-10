Am Sonntag sprachen ihm die Schartner ihr Vertrauen aus. Mit 55,4 Prozent wurde Jürgen Höckner (VP) als Bürgermeister der 2300-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Eferding wiedergewählt. Am Montag steht für Höckner wohl der nächste Entscheidungstag an: Im Prozess wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung, der seit 14. Jänner am Landesgericht Wels gegen ihn läuft, könnte ein Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft Höckner vor, im Zeitraum von 2014 bis 2016 eine damalige Mitarbeiterin drei Mal