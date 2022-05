Vergewaltigung in Weyer? Zeugenaussagen erhärten Verdacht nicht

Die mutmaßliche Tat ereignete sich bereits am späten Mittwochabend. Die 16-Jährige soll sich gemeinsam mit zwei weiteren Ukrainerinnen und mehreren Syrern, darunter der mutmaßliche Täter, getroffen haben. Das bestätigte Andreas Pechatschek, Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr, auf OÖN-Anfrage am Montag.

Wie die beiden Zeuginnen berichten, haben sich Täter und Opfer für rund 40 Minuten von der Gruppe entfernt, ehe sie wieder zurückkamen. In dieser Zeit soll der Syrer das Mädchen zu einer nur schwer einsehbaren Eisenbahnböschung gezerrt haben und dann über sie hergefallen sein. Die zu diesem Zeitpunkt angeblich leicht alkoholisierte Ukrainerin soll dabei Verletzungen am Hals und an den Armen erlitten haben. Nach ihrer Rückkehr sei sie allerdings gut gelaunt gewesen und sagte kein Wort über ein mögliches Verbrechen.

Der tatverdächtige Syrer bleibt vorerst auf freiem Fuß und muss nicht in Untersuchungshaft, bestätigt Pechatschek. Am heutigen Montag wird weiter ermittelt, unter anderem sollen Handys ausgewertet werden.