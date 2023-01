Verfolgungsjagd von Tschechien ins Mühlviertel endete in Teich

Über den Grenzübergang Weigetschlag ging die Fahrt bis Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung), wo der Flüchtende mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, 200 Meter über eine Wiese fuhr und schließlich in einem Garten stehen blieb.

Der Mann sprang aus dem Wagen und rannte davon, berichtete die oö. Polizei am Montag. Eine zufällig anwesende Diensthundestreife kam den tschechischen Uniformierten zu Hilfe und nahm die Verfolgung auf. Auf seiner Flucht stürzte der 30-Jährige aus dem Pongau in einen mit Eis und Schnee bedeckten Teich, aus dem er selbst herauskam, und versteckte sich bei einer Hütte. Nach kurzer Gegenwehr hielten tschechische und österreichische Polizisten den Mann an. Er hatte keinen Führerschein und verweigerte nach negativem Alkotest eine Überprüfung auf Suchtmittel. Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und unterkühlt ins Spital gebracht. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.