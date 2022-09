Verfolgungsjagd über die tschechische Grenze

Beamte der Polizeiinspektion Leopoldschlag hielten am Samstag kurz nach Mitternacht ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen bei einer Tankstelle in Freistadt an. Im Wagen befanden sich ein 26-jähriger und ein 42-jähriger Georgier. Als die Polizisten ihre Papiere überprüften, stieg der 26-Jährige plötzlich aufs Gas. Die Streife nahm sofort die Verfolgung in Richtung Norden auf. Eine Überprüfung der Männer ergab, dass gegen den 42-Jährigen ein Einreise- und Aufenthaltsverbot im Schengenraum besteht. Außerdem wird er wegen Diebstahls im Bundesland Salzburg gesucht. Kurz nach dem Grenzübergang Deutsch Hörschlag verlor sich die Spur der Flüchtigen. Ihr Fahrzeug wurde wenig später in einem Straßengraben gefunden. Die Männer dürften ihre Flucht zu Fuß fortgesetzt haben. Kurz nach 2 Uhr früh wurde die Suche nach ihnen abgebrochen.

Im Auto fanden die Beamten Koffer, Taschen, Kleidung und einen neuen Werkzeugkoffer. Auf der Rückbank lag zudem eine Geldbörse mit Bargeld. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Diebesgut handelt. Die weiteren Ermittlungen wurden an die tschechische Kriminalpolizei übergeben. Sollte sich der Verdacht aber bestätigen, werden die Diebstähle in Österreich zur Anzeige gebracht.