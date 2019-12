Verfolgungsjagd: Polizist wurde fast überfahren

Begonnen hatte die Flucht des Verdächtigen im Bezirk Perg. Dort fahndete die Exekutive nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Sankt Georgen an der Gusen nach den Tätern. Dabei fiel den Beamten der Wagen eines 30-jährigen gebürtigen Linzers auf, der nun in Tschechien wohnt. Sie nahmen die Verfolgung auf und versuchten, den Pkw anzuhalten. Doch der Lenker, der keinen Führerschein besitzt, flüchtete mit überhöhtem Tempo Richtung Luftenberg.

Noch auf der Flucht

In Engerwitzdorf konnte der Verdächtige kurzfristig mit Hilfe einer Straßenblockade gestoppt werden: Als jedoch ein Polizist die Fahrertür öffnen wollte, bemerkte er, dass diese versperrt war. Daraufhin brauste der 30-Jährige in unbekannte Richtung davon. Der Beamte konnte sich dabei nur durch einen Sprung zur Seite retten.

Die Identität des Flüchtigen ist bekannt, er wurde angezeigt.

