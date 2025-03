Verfolgungsjagd mit 250 km/h in Traun: Raser war nüchtern

Wüste Szenen spielten sich Ende Jänner zwischen Wels und Traun ab. Ein 20-jähriger amtsbekannter Ungar mit Wohnsitz in Linz lieferte sich mit seinem BMW eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese zog sich von der A8 über die A25 bis auf die B1 - kurz vor der Trauner Kreuzung endete sie jedoch jäh in einem schweren Unfall. Teilweise war der Mann mit bis zu 250 km/h unterwegs. Am Beifahrersitz saß seine Freundin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde.

Kein Alkohol, keine Drogen, keine Medikamente

Warum der junge Mann zu dieser riskanten Flucht ansetzte, bleibt vorerst unklar. Fest steht: Weder Alkohol noch Drogen spielten eine Rolle. "Das toxikologische Gutachten ergab keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch Drogen, Alkohol oder Medikamente", so Silke Enzlmüller von der Staatsanwaltschaft Wels. Gegenüber der Polizei machte der 20-Jährige noch keine Angaben, erst vor dem Haftrichter brach er dann sein Schweigen. "Der Mann gab an, er sei aus Angst vor der Polizei davongefahren, weil er keinen Führerschein hatte. Und er hat dezidiert gesagt, dass er befürchtete, dass durch seine Fahrweise andere Menschen verletzt oder sogar getötet hätten werden können", sagt Enzlmüller. Mittlerweile "hat er das abgeschwächter dargestellt und gesagt, er sei nicht davon ausgegangen, dass er jemanden verletzen oder töten hätte können", so Enzlmüller.

Die Ermittlungen wegen mehrfachen Mordversuchs laufen weiter. Der Verdächtige bleibt vorerst in Untersuchungshaft – diese wurde bis 19. März verlängert.

