Verfolgungsjagd: Junge Mopedlenker rasten durch Sankt Valentin

Der 17-Jährige war laut Aussendung mit weit überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er-Zone gefahren und hatte eine Kreuzung überquert, ohne an einer Stopp-Tafel stehenzubleiben. Der Verletzte wurde ins Landesklinikum Amstetten geflogen. Ein gleichaltriger Mopedlenker lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Beide werden angezeigt.

Mehr zum Thema Oberösterreich Orientierung verloren: Linzer Familie von Berg gerettet LINZ. Verstiegene Wanderer haben die Salzburger Bergrettung am Sonntag und in der Nacht auf Montag auf Trab gehalten. Orientierung verloren: Linzer Familie von Berg gerettet

Die beiden Mopedfahrer aus dem Bezirk Amstetten hatten zuvor laut Polizei einen Lkw in einer 30er-Zone mit überhöhtem Tempo überholt. Einer Kontrolle entzogen sie sich "mit waghalsigen Fahrmanövern und massiven Geschwindigkeitsübertretungen" und fuhren in verschiedene Richtungen davon, teilte die Exekutive am Montag mit. Während der eine Lenker beim Zusammenstoß mit dem Pkw eines 54-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land in ein Feld geschleudert wurde, flüchtete der andere mit dem Moped unter anderem durch eine Fußgängerunterführung. Der 17-Jährige wurde ausgeforscht. Die beiden Teenager werden der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde wegen zahlreicher Delikte angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.