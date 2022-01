Verfolgungsjagd: Alkolenker raste mit Auto durch Feld

Am Wochenende beschäftigten mehrere Alkolenker Oberösterreichs Polizei. Eine wilde Verfolgungsjagd lieferte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt in der Nacht auf Sonntag der Polizei. In Unterweitersdorf wurden Beamte durch seine auffällige Fahrweise auf den Probeführerscheinbesitzer aufmerksam. Er fuhr in Schlangenlinien über die Fahrbahn, außerdem war er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Als die Polizisten den Wagen des jungen Mannes stoppen wollten, beschleunigte dieser. Um nicht entdeckt zu werden, schaltete er zudem die Beleuchtung des Autos aus. Ohne Licht fuhr er in den Ortsgebieten von Obervisnitz und Scheiben äußerst riskant durch unübersichtliche Kurven, enge Straßenstellen und Kreuzungsbereiche. Dann setzte er seine Fahrt mit einer Abkürzung durch ein gefrorenes Feld fort, bevor er wieder auf die Fahrbahn kam. In einer weiteren Kurve kam der Wagen von der Straße ab und blieb in einer Wiese stehen. Laut Alkotest war der Mann mit 1,52 Promille Alkohol im Blut unterwegs. Gegenüber der Polizei prahlte er schließlich mit mehreren Verkehrsübertretungen, die er bereits begangen habe. Der Lenker wird angezeigt und musste seinen Probeführerschein abgeben.

Auf Kreisverkehr geschlittert

Mit seinem Auto innerhalb eines begrünten Kreisverkehrs zu stehen kam am Samstagabend ein 26-jähriger alkoholisierter Autolenker in Gschwandt. Der junge Mann war gegen 22.15 Uhr in Richtung Scharnstein unterwegs, als er vor einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto verlor. Der junge Mann hatte Glück: Als er auf den Kreisverkehr zusteuerte, schrammte er nur knapp an einem Baum vorbei. Das Auto wurde jedoch bei dem Unfall schwer beschädigt. Ein Alkotest ergab bei dem Mann einen Wert von 1,5 Promille. Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, er wurde angezeigt.

Schlüssel in Unterhose

Ein ungewöhnliches Versteck für seine Autoschlüssel wählte ein 23-jähriger alkoholisierter Lenker aus Altheim. Als ihn Beamte bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag aufforderten, seine Autoschlüssel auszuhändigen, weigerte sich der junge Mann und wurde immer aggressiver. Die Polizisten legten ihm daher Handschellen an. Im Auto war auch die Freundin des Lenkers, die ihm in die Boxershorts griff und den Beamten den dort versteckten Autoschlüssel übergab. Der Alkotest ergab bei dem Lenker 1,0 Promille. (kap)