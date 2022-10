Vereinsmitglieder kamen besser durch die Krise

Bei den Antworten zu den Themenschwerpunkten Demokratie, Umweltschutz, aber auch Corona-Krise wurde unterschieden, ob die 15- bis 24-Jährigen Vereinen angehören oder nicht.

So fühlen sich etwa 90 Prozent der Mitglieder eines Verbandes als Teil der Gesellschaft, im Vergleich dazu nur 72 Prozent innerhalb der jugendlichen Allgemeinheit. 80 Prozent der Mitglieder sind der Meinung, dass "wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen sollten als nachwachsen", unter allen Jugendlichen vertritt diese Aussage nur die Hälfte der Befragten. Acht von zehn Jugendlichen sind der Studie zufolge der Ansicht, dass Demokratie die beste Staatsform sei, unter Mitgliedern eines Verbandes sind es neun von zehn.

Verbandsarbeit stärkt auch das Selbstbewusstsein. Verbandsmitglieder stimmen häufiger zu, "dass sie eine Reihe guter Eigenschaften besitzen" (95 Prozent bei Mitgliedern, 80 bei Jugendlichen) und "die meisten Probleme aus eigener Kraft meistern können" (92 Prozent stimmen sehr/ziemlich zu; Jugendliche 82 Prozent).

"Eher gute" Psyche

Mitglieder von verbandlicher Jugendarbeit sind psychisch besser durch die Krise gekommen, aber auch davor stand es besser um ihre mentale Gesundheit.

Vor der Pandemie bezeichneten rund 70 Prozent der Mitglieder ihre psychische Gesundheit als "gut" oder "eher gut", für die Allgemeinheit lag dieser Wert bei 57 Prozent. Während rund jedes dritte Mitglied berichtet, dass es seit Beginn des letzten Lockdowns (und bis zum Zeitpunkt der Erhebung) niemals wenig Freude an seinen Tätigkeiten empfunden hätte, trifft das auf die Jugendlichen insgesamt nur auf jede sechste Person zu.

Die BJV fühlt sich in ihrer Arbeit für mehr als 1,5 Millionen Kinder durch diese Ergebnisse bestätigt. "Kinder und Jugendliche wachsen gerade in einer Zeit multipler Krisen auf", sagt BJV-Vorsitzende Sabrina Prochaska. "Das führt dazu, dass sich viele junge Menschen machtlos und unsicher fühlen. Auch das Vertrauen in die Demokratie ist gesunken. Kinder- und Jugendarbeit ist in solchen Zeiten eine wichtige Anlaufstelle."

Damit Jugendarbeit funktionieren könne, brauche es die richtigen Rahmenbedingungen. Prochaska fordert zusätzlich zur bereits angekündigten Erhöhung der Bundesjugendförderung eine jährliche Inflationsanpassung. Außerdem brauche es Maßnahmen wie zusätzliche freie Tage oder vergünstigte Tarife für das Klimaticket.