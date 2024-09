Verdeckter Ermittler: "Der Zugriff ist der kritischste Moment"

Vor 20 Jahren wurde die schnelle „Einsatzgruppe Schwerpunktkriminalität“ (EGS) als Verstärkung der Kollegen des Landeskriminalamts gegründet. Die in der EGS tätigen, verdeckten Ermittler observieren oftmals monatelang, ehe sie dann die Täter in flagranti festnehmen. Wolfgang D. (60) – er bleibt aus Sicherheitsgründen anonym – leitet seit Beginn die heute 40-köpfige Gruppe in Oberösterreich.