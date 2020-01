Verdächtiger soll nach Brandserie in Enns gefasst sein

Wie berichtet, hat am Abend des 19. Jänner eine Brandserie in Enns begonnen. An jenem Sonntag war zuerst ein Mistkübel beim Bahnhof in Flammen gestanden, danach brannte ein Container und knapp zwei Stunden später wurde die Feuerwehr zu einem Großbrand gerufen. Die Holzhalle am ehemaligen Bahnhofsgelände ist vollständig niedergebrannt.

Am 20. Jänner gab es erneut Alarm: Ein Holzhaufen in einem Waldstück beim Donauradweg stand in Flammen. In allen vier Fällen war ein Brandbeschleuniger verwendet worden.

Auch im benachbarten Hargelsberg mussten die Einsatzkräfte in der Vorwoche zwei Mal ausrücken. Am 21. Jänner brannten ein Holzhaufen und ein Auto. Auch hier war ein Brandstifter am Werk.

Die Polizei ging nicht davon aus, dass die Brände in Enns und in Hargelsberg zusammenhängen. Der Grund: In Hargelsberg seien andere Brandbeschleuniger verwendet worden, zudem würde ein anderer "Modus operandi" vorgelegen, hieß es in der Vorwoche. >> zum Archivbericht

Pressekonferenz am Montag

Laut einem Medienbericht steht ein 16-jähriger Bursche aus St. Valentin im Verdacht, der Feuerteufel gewesen zu sein. Ob der Jugendliche für alle sechs Brände verantwortlich ist, ist dem Bericht zufolge unklar.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl und Alexander Riedler vom Landeskriminalamt informieren am Montag um 11.30 Uhr in einer Pressekonferenz über den aktuellen Ermittlungsstand. Wir werden berichten.

