Verdächtiger Handtaschenräuber gefasst

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er legte ein Geständnis ab und sagte, er habe das Geld gebraucht, um seinen Alkoholkonsum zu finanzieren. Der junge Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.

Der mutmaßliche räuberische Diebstahl passierte am Montagnachmittag am Bahnhof in Attnang-Puchheim im Kassenraum. Der Täter zog so heftig an der Handtasche, dass Pensionistin auf der Rolltreppe stürzte und bis zum Bahnsteig hinauf gezogen wurde. Das Opfer wurde verletzt ins Spital gebracht.

