Verdächtiger (25) nach Vergewaltigungen in Linz und Prag gefasst

Der Mann sitzt bereits in der Justizanstalt Linz.

Ein weiteres Opfer ist offenbar eine junge Frau, die heuer im Juni im Umfeld eines Festivals in Prag sexuell missbraucht wurde.

In den frühen Morgenstunden des 17. Juni soll der Mann im Prager Stadtteil Letna eine junge Frau überfallen und vergewaltigt haben. Der Tourist soll am Abend zuvor eine Musikveranstaltung beim Prager Metronom besucht haben, ehe er zur Stefanik-Brücke gegangen sei und dort Frauen angesprochen haben soll. Die tschechische Polizei fand heraus, dass er anschließend nach Österreich gereist war.

Im Zuge der Ermittlungen fiel der Verdacht auf den in Linz lebenden Portugiesen. Auch das Kriminalreferat der Polizei Linz war dem Mann auf der Spur, weil er sich in der oberösterreichischen Landeshauptstadt vor drei Jahren an einer Obdachlosen vergangenen haben dürfte.

