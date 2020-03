Verdacht der Schlepperei im Mühlviertel

Am gestrigen Sonntag fiel Polizisten kurz vor Mitternacht im Gemeindegebiet von Neufelden ein Pkw durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich beim Lenker um einen 38-jährigen Afghanen aus dem Bezirk Amstetten handelte.

Am Sitzplatz hinter dem Beifahrersitz saß eine Person, die keinen Ausweis vorlegen konnte. Der Lenker gab an, dass es sich um einen Freund von ihm handle, dessen Namen er jedoch nicht nennen könne. Bei der genaueren Kontrolle auf der Polizeiinspektion Neufelden stellte sich heraus, dass der Beifahrer ein 17-jähriger afghanischer Staatsangehöriger war, der zwei Tage zuvor über den Iran, die Türkei, Bulgarien, Serbien und Ungarn illegal eingereist war. Er wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Wels eingeliefert. Der 38-Jährige gab den Beamten gegenüber an, dass er den Jugendlichen unentgeltlich transportiert habe. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Schlepperei ermittelt.