"Verbrecher": MFG-Politikerin widerruft Aussagen

Die MFG-Politikerin aus Ried hatte das Personal aus 17 Krankenhäusern in Oberösterreich pauschal als "Verbrecher" bezeichnet, weil die Mitarbeiter an einer Aktion für die Corona-Schutzimpfung teilgenommen hatten. Mehrere Ärzte kündigten daraufhin an, juristisch gegen Saleh-Agha vorzugehen.

Gestern widerrief die designierte Gemeinderätin ihre Aussagen. Sie hatte nicht nur "Schämt euch, alles Verbrecher!" unter einen Beitrag geschrieben und den Satz nach heftiger Kritik noch einmal wiederholt: "Ich sage es nochmal: Verbrecher", sondern auch eine noch deutlichere Formulierung verwendet: "Es ist jeder einzelne von denen ein Verbrecher, der bei dieser Impfwerbung mitmacht." Nun wolle sie festhalten, dass sie diese Aussagen "sehr bedauert".