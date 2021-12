Verboten: Tötung männlicher Küken und Vollspaltenböden bei neuen Ställen

In der Geflügel-, Schweine- und Rindermast werden neue Tierwohl-Standards in Österreich eingeführt. Gestern wurde im nationalen Gesundheitsausschuss ein Entschließungsantrag von ÖVP, Grünen und Neos durchgebracht, der nächste Woche im Nationalrat behandelt wird und mit Sicherheit Gesetz wird. Der Druck des Tierschutzvolksbegehrens mit 416.000 Unterschriften hat offenbar Wirkung gezeigt. Die Eckpfeiler:

Männliche Küken: Bisher wurden in Österreich rund zehn Millionen männlicher Küken mit CO2 vergast, weil nur die Hennen wirtschaftlich rentabel als Lege- und Masthühner großgezogen wurden. Das Töten der kleinen Hähne soll in wenigen Monaten fast zur Gänze verboten werden. Nur bei sogenannten "Fütterküken" für Zoos oder Raubvögel bleibt das Töten der "Bruder-Hähne" erlaubt. Ein "Schreddern" der frisch geschlüpften Küken war in Österreich ohnehin nicht üblich. Die Küken müssen händisch durchsortiert werden. Künftig werden auch die Hähne sechs bis zehn Wochen gemästet und – wegen ihres schlankeren Wuchses – vor allem für Produkte wie Chicken-Nuggets verarbeitet. Laut Branchenkennern würde es reichen, wenn etwa die größte Fast-Food-Kette in Österreich ihr Hühnerfleisch statt aus dem Ausland aus Österreich bezieht. Für die Geflügelwirtschaft bedeute das technisch und logistisch kein allzu großes Problem, sagte Franz Vogelmayer, Leiter der Abteilung Tierhaltung der Landwirtschaftskammer OÖ. Die Geflügelbauern würden das weniger wertvolle Hähnchenfleisch querfinanzieren müssen mit den Mast- und Legehennen. Für die Konsumenten bedeute das möglicherweise etwas teureres Hühnerfleisch oder etwas höhere Eierpreise.

Vollspaltenböden: Schweine und Rinder leiden unter diesen Böden, weil sie oft im eigenen Dreck stehen bzw. liegen. Das neue Gesetz bringt Abhilfe, jedoch nur langsam, denn die Vollspaltenböden werden nur für Stall-Neu- bzw. Umbauten verboten. Die bestehenden Ställe, die bis vor kurzem noch mit Steuergeld gefördert wurden, werden dabei nicht angetastet, weshalb die Bauern den Kompromiss mittragen. Das Verbot kommt bei Rinderställen sofort, bei Schweinen in ansteigenden Quoten. Das Ziel ist ein komplettes Vollspaltenböden-Verbot für Neubauten ab 2030. Das bedeutet, ein Fünftel bis zu 40 Prozent der jährlich geschlachteten Schweine in Österreich (eine Million) wird ein "besseres" Leben als heute gehabt haben.

"Mit dem Heben des gesetzlichen Standards erreichen wir einen Systemwechsel hin zu mehr Tierwohl, ohne die Bäuerinnen und Bauern in die Not zu treiben", sagte Clemens Stammler, Nationalratsabgeordneter und Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern. Für den Verein gegen Tierfabriken (VGT) wurde hingegen "eine große Chance vertan".