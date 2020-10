"Vatikan-Minister" in Oberösterreich: "Christliche Werte Europas in Gefahr"

Mit einer schlichten Zeremonie gedachte gestern einer der ranghöchsten Vatikanvertreter des selig gesprochenen Franz Jägerstätter als "Märtyrer des Gewissens" in dessen Heimatgemeinde St. Radegund (Bezirk Braunau).

Ökumene-"Minister" und Kurienkardinal Kurt Koch, Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, absolvierte am Donnerstag auf Einladung der Stiftung "Pro Oriente Sektion Linz" und dessen Vorsitzenden, Altlandeshauptmann Josef Pühringer, eine Besuchstour quer durch Oberösterreich.

Video: Kurienkardinal Kurt Koch zu Besuch in Oberösterreich.

Schweizer über Zukunft Europas

Vom Innviertel ging es nach Linz, weiter zu einem Besuch des Stifts St. Florian und auf den Pöstlingberg, wo Koch und der Linzer Bischof Manfred Scheuer mit Vertretern zahlreicher Religionsgemeinschaften zusammentrafen, darunter Gerold Lehner und Andreas Hochmeir von der evangelischen Kirche, Nikola Pantic und Dragan Micic von der serbisch-orthodoxen Kirche, Samuel Ebner von der altkatholischen Kirche, Sorin Bugner von der rumänisch-orthodoxen Kirche sowie Charlotte Herman von der Israelitischen Kultusgemeinde. "Das Judentum ist der Mutterboden für das Christentum und gehört deshalb zu meinen Aufgaben als Päpstlicher Rat", sagte Koch gestern in Linz.

Am Abend hielt der Vatikan-"Minister" im Landestheater einen Vortrag mit dem Titel "Europa wird christlich sein, oder es wird nicht mehr sein". "Über die Zukunft Europas zu reden ist nicht leicht, besonders für einen Schweizer", sagte der frühere Bischof von Basel und Ex-Vorsitzende der Schweizer Bischofskonferenz mit einem Schmunzeln.

Akropolis, Kapitol und Golgota

Europa sei auf drei Hügeln entstanden: der Akropolis in Athen, dem Kapitol in Rom und auf Golgota in Jerusalem. Die griechische Philosophie, das römische Recht und der christliche Glaube hätten den alten Kontinent über Jahrhunderte geprägt. "Wir Christen haben aber nicht nur dem Frieden gedient, sondern auch Kriege geführt", sagte Koch selbstkritisch.

Er räumte ein, dass die Kirchenspaltungen und die "grausamen Konfessionskriege" des 16. und 17. Jahrhunderts die eigentliche Wurzel der Säkularisierung waren. Die Kirchen könnten deshalb auch nur gemeinsam wieder eine gesamtgesellschaftliche europäische Größe werden.

Auf die Frage, ob die christlichen Werte in Europa in Gefahr sind, antwortete Koch mit Ja. Eine Gesellschaft, die ihr Gottesbewusstsein verloren hat, stehe auch in großer Gefahr, ihre Menschenwürde zu verlieren. Kritik übte Koch an Politikern, die sich zwar auf die christlichen Werte Europas und ihrer Heimat berufen, aber keine Offenheit gegenüber Fremden zeigen. Der Kardinal nannte in diesem Zusammenhang Ungarn. Europa habe nur dann eine Zukunft, wenn es sich wieder stärker auf seine christlichen Werte besinnt, sagte Koch.

"Kein Mann des Eigenlobs"

"Bischof Manfred ist kein Mann des Eigenlobs, deshalb sag ich es: Die Diözese Linz leistet in der Ökumene Vorbildliches", sagte Josef Pühringer von Pro Oriente. Dabei gehe es laut Scheuer, der auch in der Österreichischen Bischofskonferenz für Ökumene verantwortlich ist, nicht um "Vereinnahmung oder Gleichmacherei", sondern um gegenseitige Bereicherung. Ganz im Sinne von Papst Franziskus’ Enzyklika "Fratelli tutti" hob der Linzer Bischof den gemeinsamen Einsatz der Kirchen für Friede, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung hervor. (rela)