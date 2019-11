Vater vor Lokal schwer verprügelt

In einem Fall von schwerer Körperverletzung ermittelt die Polizei in Vöcklabruck nach einem brutalen Vorfall vor einem Lokal. Ein 45-Jähriger wollte in der Samstagnacht mit seiner Tochter ein Lokal besuchen. Drei junge Männer, die sich vor der Bar aufhielten, begannen plötzlich, den 45-Jährigen grundlos zu attackieren. Zwei amtsbekannte Täter (18 und 20 Jahre) schlugen dem Opfer eine Flasche auf den Kopf, der Mann erlitt dadurch schwere Schnittwunden.

Daraufhin schlug ein dritter Täter (20) weiter auf den Vater ein. Als dieser auf dem Boden lag, versetzte ihm das Trio noch Fußtritte. Die Polizei war rasch zur Stelle und konnte die Täter – zwei von ihnen haben einen Migrationshintergrund – ausforschen. Sie waren alkoholisiert und begannen, sich gegenseitig zu beschuldigen.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte einer der Täter am nächsten Tag, eine Zeugin des Vorfalles zu einer Falschaussage anzustiften. Weitere Ermittlungen laufen.

