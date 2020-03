"Es fühlt sich so unwirklich an, dass Max nicht mehr da ist. Wir alle trauern mit seiner Familie", sagt der Rieder Landwirt Martin Peterseil über seinen langjährigen Freund Markus Brunner, der am Montag beim Verladen von Baumstämmen tödlich verunglückt ist. Brunner, er war der Sohn der langjährigen Landesbäuerin Annemarie Brunner, hinterlässt seine Lebensgefährtin Bettina sowie drei Kinder im Alter von einem, drei und fünf Jahren.