Vater und Tochter retteten sich aus brennendem Auto

Gerade noch rechtzeitig hat ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Eferding am Dienstagvormittag den Ernst der Lage erkannt: Der Mann war gemeinsam mit seiner siebenjährigen Tochter im Auto auf der A1 in Richtung Wien unterwegs, als er merkwürdige Geräusche hörte und deshalb von der Westautobahn abfuhr. Kurz nach der Abfahrt bei Asten bemerkte ein Stottern des Motors. Er fuhr noch wenige Meter entlang der L566 in Richtung Kreisverkehr Asten, bevor plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg.

Sofort stellte er seinen BMW am Fahrbahnrand ab, verließ mit seiner Tochter den Wagen und brachte sich in einigen Metern Entfernung in Sicherheit – keine Minute zu spät. Nur wenige Augenblicke später stand der der Pkw nahezu in Vollbrand. Videoaufnahmen zeigen die Flammen, die aus dem Motorraum loderten:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Feuerwehren Asten und Raffelstetten rückten an und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein, teilte die Polizei am Abend mit.

Ebenfalls glimpflich endete der Brand einer Baumaschine am Dienstag im Mühlviertel: Ein 60-Jähriger konnte sich mit einem Sprung von seinem brennendem Dumper retten, auch er blieb unversehrt.