Vater und Sohn gerieten mit Motorboot auf der Donau in „Seenot“ 

Die beiden Männer, ein 58-Jähriger und sein 18-Jähriger Sohn, waren gegen 20.30 Uhr mit einem Motorboot auf der Donau von Wallsee Richtung Ardagger unterwegs. Unmittelbar nach der Ausfahrt aus dem Hafen überhitzte der Motor aus bisher unbekannter Ursache, das Boot wurde flussabwärts getrieben. Alle Versuche, es wieder in Gang zu bringen, blieben vergebens, die Strömung ließ das Boot am Ufer auflaufen.

Der 58-Jährige wählte daraufhin den Notruf. Die Feuerwehr Hütting schleppte das Boot wieder zurück in den Hafen Wallsee, die Schifffahrtsaufsicht hielt währenddessen den Schiffsverkehr in diesem Bereich an. Verletzt wurde niemand. Die Schadensursache am Motorboot ist noch unklar.