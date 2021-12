Vater und Sohn bei Frontalkollision auf schneeglatter Fahrbahn verletzt

Ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war gemeinsam mit seinem Sohn auf der B126 in Richtung Bad Leonfelden unterwegs, als er um 8.30 Uhr im Gemeindegebiet von Zwettl in einer Rechtskurve ins Rutschen kam. Dabei stieß er frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 19-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Der 19-Jährige sowie der sechsjährige Bub wurden schwer verletzt in das Unfallkrankenhaus Linz bzw. in das Kepler Uniklinikum gebracht. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

Zwei weitere Verletzte gab es am Samstagnachmittag in der Nähe von Bad Leonfelden auf der B38. Dabei kam ein 43-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung bei Vorderweißenbach ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 55-Jährigen. Ein Alkotest bei dem 43-Jährigen ergab 1,08 Promille.

Mit vier Verletzten endete gestern früh ein Unfall von vier Oberösterreichern auf der Pinzgauer Straße in St. Martin bei Lofer. Der 18-jährige Lenker kam mit seinem Fahrzeug Sonntagfrüh aus vorerst unbekannter Ursache ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals. Der Fahrer und seine drei Passagiere im Alter von 18 bis 20 Jahren wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest bei dem Lenker verlief negativ.