Vater und Sohn als Diebe entlarvt

Ein Vater (41) und dessen Sohn (20) konnten nach umfangreichen Ermittlungen wegen Diebstählen von Kupferkabeln in St. Florian bei Linz (Bezirk Linz-Land) festgenommen werden. Die Ermittlungen waren nach Diebstählen aus einem Kabellager intensiviert worden.

Dienstagnachmittag wurden die verdächtigen Kosovaren in flagranti erwischt, nachdem sie aus einem Container Kabelreste entnommen und diese in einem Rucksack verstaut hatten. Als die beiden das Areal verlassen wollten, wurden sie samt 40 Kilo Beute festgenommen. An der Wohnadresse des Vaters fanden die Beamten weitere 200 Kilo Kupferkabel. Vater und Sohn waren geständig. Sie werden angezeigt.