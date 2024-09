43-Jährige in Linz von Ehemann und Söhnen in Auto gezerrt - Ziel war Kroatien

Die Männer zerrten die 43-Jährige in ein Auto, zwei von ihnen fuhren mit ihr davon, so die Polizei. In der Steiermark klickten dann die Handschellen.

Die OÖN haben berichtet: Mann zerrte Frau in Auto: Polizeieinsatz in Linz

Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Rasch stellte sich heraus, dass es sich bei den Entführern um den 44-jährigen Ehemann und die beiden Söhne gehandelt hat. Der ältere Sohn wurde in Linz festgenommen, der jüngere und der Vater waren mit der Mutter im Auto in Richtung Kroatien unterwegs.

Frau ist wohlauf

Mittels Handypeilung wurde der Wagen lokalisiert und in der Steiermark auf der Pyhrnautobahn (A9) bei der Ausfahrt Schachenwald schließlich angehalten. Die Frau war wohlauf, die beiden Männer wurden ebenfalls festgenommen. Der Vater und der ältere Sohn wurden mittlerweile in die Justizanstalt überstellt.

