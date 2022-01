Vater stach mit Messer auf seinen Sohn ein

Ein Familienstreit in Hofkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) endete in der Nacht auf den Dreikönigstag blutig. Nachdem ein 66-Jähriger gemeinsam mit seinem 34-jährigen Sohn mehrere alkoholische Getränke konsumiert hatte, kam es zwischen den beiden Männern zu einer folgenschweren Auseinandersetzung.

Der Vater griff zum Messer, stach auf seinen Sohn ein und verletzte diesen dabei lebensgefährlich. Nach der Tat kontaktierte der Mann umgehend seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und ersuchte diese, die Rettung und Polizei zu alarmieren. Der Mann wartete das Eintreffen der Einsatzkräfte ab und ließ sich widerstandslos festnehmen. Der Sohn wurde von der Rettung in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert.

Hintergründe noch unklar

Die Hintergründe, was den Streit ausgelöst hatte, müssen noch ermittelt werden. "Der 34-Jährige wurde gestern schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht und musste operativ versorgt werden", sagt Kerstin Pindeus, Pressesprecherin des Klinikums Wels-Grieskirchen. Der Zustand des Mannes ist jedoch nicht mehr kritisch.