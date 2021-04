Vater schlief: Zweijähriger saß am offenen Fenster im zweiten Stock

Die Frau hat in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) einen Zweijährigen am offenen Fenster im zweiten Stock sitzen sehen. Der Bub lehnte sich mehrmals gefährlich hinaus und drohte auf den Asphalt zu stürzen. Der Bub und seine vierjährige Schwester waren mit ihrem Vater in der Wohnung, nachdem die Mutter diese um 16.30 Uhr verlassen hatte. Der 26-Jährige hatte zuvor mehrere Flaschen Bier getrunken, legte sich im Schlafzimmer hin und schlief ein.

Währenddessen öffneten die Kinder das Wohnzimmerfenster. Der Bub und das Mädchen gingen nach Zurufen der Anrainerin und der alarmierten Polizei vom geöffneten Fenster weg. Der 26-jährige Rumäne reagierte jedoch nicht auf Rufen und Läuten an der Tür. Als die 26-jährige Mutter um 17.10 Uhr nach Hause kam und die Wohnung aufsperrte, waren beide Kinder im Wohnzimmer, der Mann schlief immer noch im Bett. Er wird angezeigt.