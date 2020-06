Vater rettete in den Dolomiten Sohn vor Bären

BOZEN. Um seinem Sohn das Leben zu retten, hat sich ein 59 Jahre alter Mann auf einen Bären gestürzt und mit dem wilden Tier um seinen Sohn gekämpft.

Der Angriff passierte Montagabend in der italienischen Provinz Trention-Südtirol. Die beiden Männer waren bei Anbruch der Dunkelheit am Monte Peller unterwegs, als es zu der unheilvollen Begegnung kam. Der 28-jährige Sohn lief davon, fiel vor Schreck hin und der Bär stieg auf ihn. "Wie ein Blitz" sei das Tier aus dem Wald gekommen, zitieren italienische Medien den Vater. "Er warf sich auf meinen Sohn, traf ihn an den Beinen. Da bin ich gegen ihn angetreten." Der Bär habe den 59-Jährigen in ein Bein, einen Arm und die Hand gebissen. "Dann ging er weg, wie durch ein Wunder. Er hätte uns beide töten können," sagt der Vater, der wie sein Sohn in ein Spital musste.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.