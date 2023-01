Vater half Sohn beim illegalen Haschischanbau

Kriminalbeamte des Bezirkspolizeikommandos Rohrbach ermittelten gegen den 25-Jährigen, weil er einem 19-Jährigen aus dem Bezirk Rohrbach 400 Gramm Haschisch verkauft haben soll. Der Deal soll am Arbeitsplatz des Niederösterreichers in Linz über die Bühne gegangen sein. Bei einer Hausdurchsuchung in St. Valentin fanden die Beamten 26 Gramm Cannabiskraut und eine große Menge an Verkaufsutensilien.

Bei der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige geständig. Bei den Ermittlungen wurde auch festgestellt, dass der Beschuldigte im Elternhaus eine Indooranlage betrieb, wobei ihn sein 61-jähriger Vater unterstützte, so die Polizei.

Der 25-Jährige wurde wegen Verdacht des Verkaufes von insgesamt etwa zwei Kilogramm Cannabiskraut an Abnehmer im Raum Linz und im Bezirk Amstetten der Staatsanwaltschaft angezeigt.

