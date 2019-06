Vandalismus bei Zeltfest: Fünf Autos beschädigt

Einem war beim Zeltfest in Münzkirchen (Bezirk Schärding) offenbar nicht nach Feiern zumute. Der Unbekannte beschädigte in der Nacht von Samstag auf Sonntag mindestens fünf Fahrzeuge, die neben dem Sportplatz in einer Wiese abgestellt waren. Er konnte unerkannt entkommen. Die Polizei Münzkirchen bittet um Hinweise: 059133 / 4273

